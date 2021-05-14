В центре Орла «Пежо» сбила пешехода

Мужчина отделался небольшими травмами

В Орле на улице Максима Горького автомобиль «Пежо 3008» сбил 57-летнего мужчину. Об этом сообщило региональное управление ГИБДД.

Инцидент произошел 13 мая в 12.30. Установлено, что иномарка ехала от улицы Гуртьева в сторону площади Ленина. Напротив дома №41 машина сбила мужчину, которые переходил дорогу. Судя по снимкам и описанию ДТП, пешеход двигался не по «зебре», а рядом с ней.

«В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения, отпущен», — говорится в сводке.

ИА «Орелград»