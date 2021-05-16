Парахин распорядился открыть в Орле еще одну ярмарку

Количество ярмарочных площадок в областном центре выросло до 23-х.

Мэр Орла Юрий Парахин внес очередные изменения в собственное постановление от 30 декабря 2020 года, которым был утвержден план размещения ярмарок на территории города в 2021-2022 годах. Согласно новому постановлению, количество таких торговых площадок в областном центре возросло до 23-х. Список пополнила универсальная розничная торговая площадка, получившая наименование «Хлебосольная ярмарка».

В качестве ее организатора постановлением мэра определено ООО «Группа Компаний ПРОМРЕСУРС». Это будет универсальная ярмарка, на которой разрешено торговать как продуктами питания, так и непродовольственными товарами. Она разместится на улице Металлургов в районе дома №17. Работать ярмарка будет еженедельно со среды по воскресенье (включительно), с 6.00 до 17.00 часов.

Как следует из постановления Юрия Парахина, данное решение принято «в целях бесперебойного обеспечения внутреннего потребительского рынка города товарами повседневного спроса». Контроль за исполнением своего постановления мэр возложил на начальника финансово-экономического управления администрации города.

Как уже писал «Орелград», всего две недели назад Юрий Парахин уже вносил изменения в декабрьское постановление. Главным из них стало отредактированное положение о проведении конкурса по определению администратора ярмарки выходного дня «Хлебосольный выходной» в городе Орле. Победителем будет признаваться претендент, набравший наибольшее количество баллов путем их суммирования в соответствии с рядом критериев.

ИА «Орелград»