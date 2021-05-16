В Орле хотят повысить тарифы на оплату штрафстоянки

Проект документа уже разработан областными властями.

Управление по тарифам и ценовой политике Орловской области направило на процедуру независимой антикоррупционной экспертизы проект своего приказа. Этот проект предполагает изменение базового уровня тарифов на перемещение задержанных транспортных средств на специализированную стоянку и их хранение там. Как следует из пояснительной записки, речь идет именно о базовой величине, поскольку реальные тарифы устанавливаются по результатам торгов (аукцион на понижение цены) по выбору исполнителя услуг.

Однако надо учесть, что начальной максимальной ценой таких торгов являются как раз базовые тарифы, утвержденные органами власти. Кстати, в каждом регионе чиновники устанавливают их самостоятельно исходя из разрешенной максимальной массы, габаритов и категории транспортного средства и иных параметров. Если приказ будет принят в его нынешнем виде, то автовладельцев ожидает повышение расценок.

Так, сейчас в Орловской области базовый уровень тарифа на перемещение задержанных автомобилей в границах города и сельского поселения до ближайшей специализированной стоянки составляет 1371 рубль за одно транспортное средство. Его предполагается увеличить до 1629,85 рубля. При этом доплата за эвакуацию от места задержания автомобиля до границ города или другого поселения должна остаться на прежнем уровне – 30,5 рубля за 1 километр.

Базовый уровень тарифа на хранение задержанных машин категории B массой до 3,5 тонны предлагается установить в размере 50,49 рубля в час (начиная со вторых суток). Для сравнения, действующий тариф составляет 45,6 рубля (плата взимается со вторых суток хранения). Впрочем, окончательный уровень базовых тарифов будет определен на заседании правления областного управления по тарифам и ценовой политике.

Ведомство уточняет, что расчеты новых расценок были произведены с учетом потребительских цен на дизельное топливо, сложившихся в Орловской области на начало мая 2021 года, а также с учетом прогнозируемого объема услуг (на основании данных за 2019-2020 годы). Если приказ будет издан, то действовать он начнет спустя 10 дней после его официального опубликования.

ИА «Орелград»