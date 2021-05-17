Орловцам предложили купить квартиру в рассрочку

Новую опцию клиентам предложило ПАО «Орелстрой»

Крупнейший застройщик Орловской области «Орелстрой» объявил о запуске новой программы. Холдинг предложил клиентам рассрочку на квартиры в строящихся домах новых микрорайонов и жилых комплексах (ЖК).

Программа распространяется на ЖК «Аквамарин», «Подсолнухи», «Московский парк», «Маяк», «Университетский», а также на дома в Болховском микрорайоне. Для рассрочки доступны квартиры и в панельных, и в монолитных домах. «Орелстрой» предлагает различные варианты планировок, а также возможность выбора квартиры с отделкой или без.

«Все новые жилые комплексы могут похвастаться современным благоустройством придомовых территорий, оригинальными и безопасными детскими площадками, эргономичными спортивными тренажерами и комфортными зонами отдыха для взрослых», — подчеркнули в «Орелстрое».

Индивидуальный план ежемесячного платежа составляют менеджеры холдинга в офисе продаж. В стоимость квартиры могут быть включены улучшенная отделка и встроенная кухня. В «Орелстрое» добавили, что на данный момент в программе есть ограничения, не уточнив, какие именно.

ИА «Орелград»