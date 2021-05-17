В Орле 39 улиц отремонтируют асфальтогранулятом

Работы проведут в частном секторе

В Орле в 2021 году 39 улиц частного сектора отсыпят асфальтогранулятом, сообщили в пресс-службе мэрии. Начало работ запланировано на середину лета.

Асфальтогранулят – это асфальт, срезанный при ремонте центральных улиц. С 2019 года таким методом в Орле отремонтировали больше 100 периферийных улиц.

В мэрии рассказали, что такие работы проходят в три этапа. Дорогу выравнивают грейдером, затем гранулят рассыпают и трамбуют.

По информации городской администрации, в 2021 году дорожники планируют снять до 8 000 тонн асфальтогранулята.

ИА «Орелград»