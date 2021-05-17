В Орловской области заменят 19 км теплосетей

В регионе готовятся к новому отопительному сезону

В рамках подготовки к отопительному сезону 2021/2022 годов в Орловской области заменят около 19 км тепловых сетей. Информация об этом прозвучала на заседании правительства региона 17 мая.

По информации и. о. руководителя департамента строительства и ЖКХ Орловской области Алексея Субботина, в рамках подготовки к прошедшему отопительному сезону коммунальщики заменили почти 20 км теплосетей. Эти мероприятия продолжатся на изношенных участках, подчеркнул чиновник.

В мае коммунальщики закупают материалы для ремонта, а также занимаются текущим ремонтом и заменой оборудования.

«К предстоящему осенне-зимнему периоду необходимо подготовить 4562 жилых домов, 1263 источников теплоснабжения, 482 км тепловых сетей, 104 центральных тепловых пунктов, 1386 водозаборов, 88 насосных станций, 4316 км водопроводных сетей, 36 очистных сооружений, 114 канализационные насосные станции, 919 км канализационных сетей, 1297 трансформаторных подстанций, 4052 км электрических сетей, 1592 км газопроводов», — говорится в сообщении пресс-службы правительства.

ИА «Орелград»