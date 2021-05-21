Почти половину орловских налогов заплатили простые горожане

Налоговая служба отчиталась о текущем уровне сбора налогов в Орле.

Как сообщает управление ФНС России по Орловской области, в текущем году на территории областной столицы налоговые поступления выросли более чем на четверть по сравнению с аналогичным уровнем предыдущего года. Отчетный период охватывает четыре месяца. Сообщается, что с января по апрель 2021 года в территориальный бюджет из Орла поступило более 4,8 миллиарда рублей налогов и сборов, или на 988,1 миллиона рублей больше, чем годом ранее.

«Основным бюджетным источником традиционно является налог на доходы физических лиц, — уточнили в региональном управлении ФНС. — Поступления по НДФЛ составили более 2 миллиардов рублей, или 109,3 процента к аналогичному периоду прошлого года».

Как видно, почти половину сборов предоставили простые горожане, уплатившие государству положенную по закону часть своих доходов. Впрочем, положительная динамика поступлений отмечена и по другим направлениям. Например, сборы по налогу на прибыль в областной столице по сравнению с предыдущим годов увеличились на 564,6 миллиона рублей, или в 1,6 раза.

Также в 1,6 раза, или на 227,1 миллиона рублей выросли сборы от упрощенной системы налогообложения. Кроме того, на 34 процента больше, чем годом ранее, собрано земельного налога и на 1,8 процента больше — налога на имущество организаций. В УФНС добавили, что в целом в текущем году в консолидированный бюджет РФ в Орле поступило более 7 миллиардов, что на 1,74 миллиарда больше, чем год назад.

ИА «Орелград»