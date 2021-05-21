«Зеленая роща» обвинила «ЭкоСити» в орловском мусорном коллапсе

По его словам, владелец мусороперерабатывающего заводы скрывает свои ошибки, чтобы сохранить бизнес

Глава «Корпорации развития Орловской области» (КРОО) Николай Шин назвал гендиректора мусорного завода «Экосити» Юрия Парахина причиной проблем с вывозом мусора («Зелёная роща» — дочерняя компания корпорации). Соответствующий комментарий Шина поступил в редакцию.

По его мнению, несмотря на изменения в «мусорном» законодательстве, до критической ситуации город довела нехватка мусоросортировочных заводов. В Орле он только один – «ЭкоСити».

«Ни для кого не секрет, что все участники рынка по обращению с ТКО длительное время являются заложниками прихотей владельца этого единственного завода», – говорится в сообщении, поступившем в редакцию.

Глава КРОО обвинил Парахина в провокациях против «Зелёной рощи» – якобы он не признаёт ошибки со стороны «ЭкоСити», чтобы сохранить монополию на сортировку отходов.

Из-за этого мусор пришлось вывозить на полигоны в районы области. По словам Шина, договориться с бизнесменом не удалось, и теперь ситуацией занимается прокуратура.

Глава КРОО пообещал исправить ситуацию и выразил надежду, что из кризиса удастся выйти за 10 дней, отведённые профильным департаментом.

ИА «Орелград»