В Орле пьяная девушка напала на полицейского возле ночного клуба

За содеянное на орловчанку было заведено уголовное дело.

Решение по уголовному делу о применении насилия в отношении представителя власти вынес Советский районный суд города Орла. Перед ним предстала местная жительница, которая ранее в конфликт с законом не вступала. Ее обвинили в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК РФ. Произошла эта история в октябре 2020 года. За полночь сотрудники полиции проходили мимо одного из ночных клубов города.

Их внимание привлекли две нетрезвые девушки, которые стояли у входа в заведение и громко и нецензурно бранились друг на друга. С точки зрения закона, они грубо нарушали общественный порядок. Полицейские подошли к ним, сделали замечание и предложили проследовать в отдел полиции для составления протокола об административном правонарушении.

Нетрезвая девушка наотрез отказалась выполнять указанное требование. Более того, она ударила одного из полицейских кулаком по голове, после чего схватила его обеими руками за форму и потянула на себя, «чем причинила ему физическую боль».

В суде девушка свою вину признала. Дело было рассмотрено в особом порядке. За нападение на полицейского орловчанку наказали уголовным штрафом в размере 40 тысяч рублей.

ИА «Орелград»