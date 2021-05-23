У орловца отняли иномарку за долги по штрафам ГИБДД

23.5.2021 | 18:09 Новости, Общество

Автомобиль должника был арестован судебными приставами-исполнителями.

В неприятную историю угодил житель Мценского района. Впрочем, винить в этом он может только сам себя. Как рассказали в пресс-службе управления ФССП России по Орловской области, молодой человек накопил долги, установленные решениями судов к взысканию, более чем на 680 тысяч рублей. Речь идет о налоговой и кредитной задолженности, а также задолженности по неоплаченным штрафам ГИБДД. В отношении должника было заведено сводное производство.

«В срок, установленный для добровольного погашения задолженности, мужчина никаких мер не предпринял, официально нигде не работал, — пояснили в управлении ФССП. — В ходе совершения исполнительных действий судебным приставом-исполнителем к должнику был принят комплекс мер принудительного взыскания, таких как арест расчетных счетов и ограничение выезда за границу».

Кроме того, приставы установили, что мужчине принадлежит автомобиль Opel Insignia. Напомним, одной из мер принудительного взыскания является наложение ареста на имущество и его реализация на торгах. Поэтому приставы начали розыск иномарки. Интересно, что нашлась она в Москве. Приставы арестовали и изъяли ее.

«Теперь в случае, если гражданин не предпримет мер к добровольному исполнению исполнительного документа, данное транспортное средство будет передано на реализацию в счет погашения имеющейся задолженности», — заявили в УФССП по Орловской области.

ИА «Орелград»

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