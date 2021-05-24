В Орловской области мужчину обвиняют в покупке лицензии на оружие

Для этого он заплатил сотруднику Росгвардии 5000 рублей

Орловский СК обвиняет жителя Новосибирской области в покупке лицензии на оружие, сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным следствия, в августе 2019 года подозреваемый подкупил сотрудника начальника отдела лицензионно-разрешительной работы Росгвардии в Орле. Мужчина дал росгвардейцу 5000 рублей за выдачу лицензии на огнестрельное оружие.

Но это не единственный эпизод. В октябре того же года фигурант заплатил 10 000 рублей директору некоммерческой организации за выдачу справки о прохождении его родственником и знакомой курса о безопасном обращении с оружием. В СК подчеркнули, что на деле курс никто не проходил.

Сейчас уголовное дело о коррупции направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИА «Орелград»