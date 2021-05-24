В Орловской области замедлился рост цен на продукты

24.5.2021 | 19:53 Новости, Общество

Дорожать медленнее стали цитрусовые и крупы

В Орловской области замедлилась инфляция, сообщили в пресс-службе регионального отделения ЦБ. В апреле 2021 года она составила 5,8%.

По мнению экспертов Банка России, основную роль в замедлении инфляции сыграли цены на продукты – медленнее дорожать стали цитрусовые, крупы и сахар.

В ЦБ заявили, что в апреле 2020-го апельсины и лимоны сильно выросли в цене из-за ажиотажа на «природный витамин С». По этой же причине дорожали гречка и рис – в период самоизоляции люди в панике закупали крупы. В 2021 году такие тенденции исчезли, поэтому цены стабилизировались.

Тем не менее, инфляция на непродовольственные товары ускорилась – до 6,2%. Это могло произойти из-за постпандемийного возобновления спроса на поездки внутри страны и более активное использование личного транспорта.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2021 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования