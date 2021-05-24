В Орловской области замедлился рост цен на продукты

Дорожать медленнее стали цитрусовые и крупы

В Орловской области замедлилась инфляция, сообщили в пресс-службе регионального отделения ЦБ. В апреле 2021 года она составила 5,8%.

По мнению экспертов Банка России, основную роль в замедлении инфляции сыграли цены на продукты – медленнее дорожать стали цитрусовые, крупы и сахар.

В ЦБ заявили, что в апреле 2020-го апельсины и лимоны сильно выросли в цене из-за ажиотажа на «природный витамин С». По этой же причине дорожали гречка и рис – в период самоизоляции люди в панике закупали крупы. В 2021 году такие тенденции исчезли, поэтому цены стабилизировались.

Тем не менее, инфляция на непродовольственные товары ускорилась – до 6,2%. Это могло произойти из-за постпандемийного возобновления спроса на поездки внутри страны и более активное использование личного транспорта.

ИА «Орелград»