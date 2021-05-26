Пострадавший от взрыва колеса орловец отсудил 800 тысяч

Мужчина засудил своего бывшего работодателя из Москвы.

Примечательное гражданское дело рассмотрел Хотынецкий районный суд Орловской области. Иск подал житель Знаменского района, а ответчиком выступил его бывший работодатель – московское жилищно-коммунальное предприятие. Орловец просил о компенсации морального вреда, причиненного повреждением здоровья.

В иске он указал, что пару лет назад устроился на работу в указанное госучреждение в качестве водителя. Однажды летом произошел несчастный случай на производстве. Мужчина находился на рабочем месте — на территории ремонтной базы — при исполнении трудовых обязанностей, когда взорвалось колесо трактора. Он получил тяжелую травму, повлекшую утрату профессиональной трудоспособности на 80 процентов. Кроме того, ему установили вторую группу инвалидности бессрочно.

Причиной несчастного случая послужило «не обеспечение ответчиком безопасных условий труда». Истец пояснил, что ему пришлось пустить очень много собственных денег на расходы, связанные с медицинской реабилитацией. Кроме того, повреждение здоровья причинило физические и нравственные страдания, повлекшие моральный вред. В связи с этим он просил суд взыскать с ответчика в свою пользу деньги, потраченные им на лечение, а также компенсацию морального вреда в размере 4 миллиона рублей.

Впрочем, в судебном заседании истец уточнил свое заявление и отказался от требования о взыскании расходов на медицинскую реабилитацию, попросив только компенсацию морального вреда. Его представитель добавила, что истец «практически лишился зрения и не сможет вернуться к работе», ему фактически приходится заново учиться ходить и разговаривать.

Представитель предприятия-ответчика в судебное заседание не явился, хотя о времени и месте рассмотрения дела был извещен повесткой. В процессе принял участие и прокурор. Он полагал, что исковое требование о компенсации морального вреда подлежит удовлетворению, но частично — с учетом принципов разумности и справедливости. В результате суд решил иск удовлетворить, но при этом снизил заявленную сумму компенсации морального вреда до 800 тысяч рублей.

ИА «Орелград»