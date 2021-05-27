«Единая Россия» защитила Парахина от отставки

27.5.2021 | 10:12 Важное, Новости, Политика

Лидер фракции ЕР Владимир Негин заявил, что вносить вопрос об удалении мэра нельзя до решения суда.

На сессии горсовета Орла 27 мая мэр города Юрий Парахин должен выступить перед депутатами с отчетом о своей работе. Перед этим «Справедливая команда» предложила внести вопрос об отставке Парахина из-за уголовного дела о халатности. Однако лидер фракции ЕР Владимир Негин выступил против — по его словам, виновность человека должен определять суд.

Вопрос в итоге не прошёл — 7 проголосовали «за», 7 «против». Большинство депутатов не проголосовало вовсе.

Парахин подозревается из-за ремонта дороги к своему дому и улице Мира в деревне Кондырева Орловского района. По условиям контракта в населенном пункте должен был пройти ремонт других улиц. Сам Парахин называл своё уголовное дело технической ошибкой и говорил, что «если на чиновника не возбуждено уголовное дело, значит, он плохо работает»

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2021 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования