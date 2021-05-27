«Единая Россия» защитила Парахина от отставки

Лидер фракции ЕР Владимир Негин заявил, что вносить вопрос об удалении мэра нельзя до решения суда.

На сессии горсовета Орла 27 мая мэр города Юрий Парахин должен выступить перед депутатами с отчетом о своей работе. Перед этим «Справедливая команда» предложила внести вопрос об отставке Парахина из-за уголовного дела о халатности. Однако лидер фракции ЕР Владимир Негин выступил против — по его словам, виновность человека должен определять суд.

Вопрос в итоге не прошёл — 7 проголосовали «за», 7 «против». Большинство депутатов не проголосовало вовсе.

Парахин подозревается из-за ремонта дороги к своему дому и улице Мира в деревне Кондырева Орловского района. По условиям контракта в населенном пункте должен был пройти ремонт других улиц. Сам Парахин называл своё уголовное дело технической ошибкой и говорил, что «если на чиновника не возбуждено уголовное дело, значит, он плохо работает»

ИА «Орелград»