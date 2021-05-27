На горсовете Орла потребовали отставки Парахина

Скандирование запустил депутат Игорь Рыбаков

Депутат горсовета Орла Игорь Рыбаков на сессии 27 мая потребовал отставки мэра Юрия Парахина. Он запустил скандирование лозунга «Парахин — в отставку», но шум продлился недолго.

В ходе блока вопросов Рыбаков отметил, что уголовное дело Парахина о халатности и журналистские расследования дают повод усомниться в качествах мэра. Парламентарий спросил, готов ли градоначальник сложить полномочия. «Если 13 депутатов поднимут руки, я уйду», — сказал Парахин.

После этого Рыбаков предложил депутатам поднять руки и начал скандировать «Парахин — в отставку». Его поддержали несколько депутатов, а также жители, сидевшие в задней части большого зала мэрии. Впрочем, шум продлился недолго, и отставки тоже не состоялось.

ИА «Орелград»