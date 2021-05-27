Парахин отчитался перед горсоветом. Главное

Участники заседания требовали от Парахина уйти в отставку, но в конце концов все равно приняли отчёт

На сессии горсовета Орла 27 мая мэр города Юрий Парахин выступил с отчетом о своей работе. Градоначальник отчитался об успехах и достижениях, поделился планами на 2021 год и раздал чиновникам поручения. Депутаты назвали его отчёт однобоким и не затрагивающим проблемы Орла и высказали ряд замечаний. Главное с заседания — в материале «Орелграда».

Детали отчета

Градоначальник начал с экономики, обратив внимание, что оборот крупных и средних предприятий в 2020 году выросла на 14%. Парахин также похвалился рекордными темпами ввода жилья. В августе число официально безработных достигло 6000 человек, но к концу 2020 года снизилось до 3000 человек, сейчас оно составляет 1300 человек.

Расходы бюджета Орла в 2020 году увеличились на 25%, большая часть пошла на социальную сферу. Парахин отметил, что на госзакупках за год удалось сэкономить почти 300 млн рублей. Кредиторская задолженность бюджетных учреждений достигла почти 1 млрд рублей.

Мэр подчеркнул, что экономическая цель администрации Орла — снижение нагрузки на бюджет. Ряд объектов планируется сдать в концессию. В 2020 году мэрия продала 250 земельных участков под недвижимостью. В целом за год 309,4 млн рублей власти заработали, реализовав муниципальное имущество. Ещё 20 млн рублей мэрия выиграла в судах.

Парахин напомнил и об инфраструктурных проектах Орла — реконструкции Красного моста, строительстве школ и детских садов. Говоря о благоустройстве, мэр назвал территорию на улице Герцена «сквером героя Ермолова» (на самом деле Ермолаева — прим. ред.).

Жителей аварийных домов №№38 и 40 по улице Металлургов расселяют, заявил Парахин. Мэрия попросила у правительства Орловской области денег на новые квартиры для жильцов.

Мэр Орла также пообещал депутатам полноценный ремонт 10 дорог в 2021 году. Парахин напомнил о проекте интеллектуального транспорта ради эффективной работы общественного транспорта и дорожной системы в целом.

Число учащихся в Орле достигло 71 000 (+400 за год). В 2020 году 250 детей закончили школу с медалями. В рамках нацпроектов школы получили почти 1150 ноутбуков и более 500 интерактивных комплексов. В 2021 году в Орле заработают два детских сада общей вместимостью 265 мест.

Парахин раздал поручения администрации на 2021 год:

снижать нагрузку на бюджет, замещать коммерческие кредиты бюджетными, работать с муниципальным имуществом;

сдавать проблемные объекты инвесторам в концессию;

обеспечить бесперебойное функционирование городского хозяйства;

контролировать ремонт дорог и состояние гарантийных объектов.

Вопросы

Комментируя долги учреждений образования за питание и блокировку их счетов, Парахин заявил, что счета 23 школ будут разблокированы в ближайшее время за счёт дотации от области. Кроме того, власти могут погасить долг перед 22 поставщиками еды, но полностью проблему это не решит. Город опять будет просить денег у области.

Парахину напомнили, что сокращение кредиторки было в его программе при вступлении в должность. Мэру предложили «ложиться спать с этой цифрой» — он отказался.

В Орле признаны аварийными 207 многоквартирных домов, 127 из них стоят в очереди на расселение, заявил Парахин в ответ на следующий вопрос.

Депутат Игорь Коновалов указал Парахину, что 19 МУПов принесли в бюджет города 6,4 млн рублей. Он предложил мэру задуматься об адекватности этой суммы. Парахин заявил, что за последние 7 месяцев только ТТП получило 80 млн рублей дотаций. Не все МУПы должны работать с прибылью, считает мэр.

«Я дал поручение ещё раз УМИЗу контролировать показатели. Конечно, 6 млн рублей дохода устраивать не могут», — сказал Парахин. Однако Коновалов продолжил, что все 6 лет, пока он находится в горсовете, в Орле наблюдается стагнация.

Депутат Константин Клепов указал Парахину на развалившиеся после ремонта в 2020 году улицы Розы Люксембург и Старо-Московскую. «Наверное, некачественные работы», — сказал мэр и пообещал гарантийный ремонт этих дорог в июне.

Депутат Виталий Рыбаков заявил, что доклад Парахина не отражает городские проблемы. Он ещё раз выразил мнение, что мост «Дружба» принят мэром незаконно: тротуары залиты водой и грязью, а на улице Черкасской стоит вода. Кроме того, стыки на мосту действуют как лежачие полицейские и постепенно разрушают мост. «Это преступление, которое выльется в новое уголовное дело», — сказал Рыбаков.

Парахин пообещал, что в июне подрядчик «Ремспецмост» устранит некоторые недочеты. Глава горсовета Василий Новиков напомнил, что по мосту «Дружба» уже заведено уголовное дело, и в его рамках силовики должны разобраться, кто и когда действовал незаконно.

Парламентарий Евгений Косогов напомнил, что по ремонту Красного моста тоже возбуждено уголовное дело. «Как работает «Ремспецмост» — мы уже видели, как она сделала мост «Дружба». Разница в том, что Красный мост — это центральная артерия. К концу 2022 года ремонт не завершится, это очевидно», — сказал Косогов и спросил, планирует ли мэрия расторгать контракт с «Ремспецмостом».

Парахин заявил, что никакого расторжения контракта не планируется. Сейчас работы приостановлены. Также мэр дал понять, что никакого изменения проекта в пользу четырехполосного движения не будет, потому что так стройка заморозится ещё на 2-3 года.

На Красном мосту работы приостановлены только частично — продолжается строительство моста для коммуникаций и ряд других работ.

Депутат Руслан Перелыгин обратил внимание на плохое состояние зданий школ и детских садов. Парахин согласился, что программы капремонта зданий нет, «будем разрабатывать и внедрять». Перелыгин предложил мэру поднять вопрос о возврате доли НДФЛ из области в бюджет Орла. Однако Парахин сослался на крупные дотации, которые региональное правительство жалует городу.

Чуть шумнее сессию сделал депутат Игорь Рыбаков. Он указал, что уголовное дела и журналистские расследования ставят под сомнение квалификацию мэра. Рыбаков спросил, готов ли Парахин добровольно сложить свои полномочия. Мэр дал понять, что не уйдёт, пока за его отставку не проголосует нужное число депутатов. После этого Рыбаков начал скандировать «Парахин — в отставку», к нему присоединились ряд депутатов и люди, сидящие в конце зала.

Власти Орла ищут инвестора, который может выкупить действующий договор на уличное освещение и улучшить освещенность городских улиц, сказал Парахин в ответ на ещё один вопрос Руслана Перелыгина.

Последним вопросом в этом блоке стал вопрос девушки из зала. Она поинтересовалась у Парахина, не стыдно ли ему руководить городом, будучи фигурантом уголовного дела. «Нет, мне не стыдно», — сказал Парахин.

Выступления

Депутат Виктор Панухник предложил Парахину скорее убрать «саркофаги» с улицы Ленина. Мэр заявил, что проект прорабатывается, и его согласуют с гражданами и депутатами. Виталий Рыбаков попросился в комиссию по этому вопросу.

Вице-спикер Иван Дынкович (КПРФ) заявил, что «Справедливая команда» занимается критиканством мэра, и предложил Парахину не идти на поводу у депутатов. «У вас всего 9 рук, вам их не хватит», — сказал Дынкович.

После него на трибуну вышел Руслан Перелыгин. Он сравнил происходящее со съездом «Единой России» и предложил выписать Дынкович премию. Также Перелыгин обвинил КПРФ в нарушении санитарных мер во время партийного форума, а вице-спикера облсовета Михаила Вдовина — в том же нарушении на праздниках двора.

Депутат Алексей Чикин заявил, что с Парахина рано требовать серьезных результатов, а требовать его отставки «морально неэтично». Депутаты не дают своей критикой работать мэру, заключил парламентарий.

Против отчета Парахина проголосовали в итоге только 7 человек.

ИА «Орелград»