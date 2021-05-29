Мэрия Орла утвердила условия летнего отдыха школьников

29.5.2021 | 18:06 Новости

Важный документ был принят буквально за несколько дней до начала летнего сезона.

Администрация города Орла издала постановление об организации отдыха детей в лагерях с дневным пребыванием, организованных муниципальными образовательными организациями. Напомним, право на такой отдых имеют обучающиеся в возрасте от 6 до 17 лет включительно, хотя подростки, конечно, нечасто пользуются таким правом. Руководителям муниципальных образовательных учреждений города мэрия поручила своевременно оформить положительные санитарно-эпидемиологические заключения, провести комплектование лагерей, выделить необходимое для этого количество помещений и организовать питание.

Кстати, планами работы пришкольных лагерей будет предусмотрено проведение «профилактических мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма, пожаров по причине детской шалости, безопасности на водных объектах». Управлению культуры поручено заняться организацией досуга детей.

Также утвержден порядок предоставления меры социальной поддержки по оплате стоимости питания детей в лагерях с дневным пребыванием. За бюджетный счет оно будет положено детям из многодетных и малообеспеченных семей, а также семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, детям-инвалидам, детям, обучающимся в общеобразовательных учреждениях города Орла и занимающихся по адаптированной общеобразовательной программе.

Для получения питания родители или законные представители учащегося должны будут представить в школу пакет документов, в том числе документы, подтверждающие их статус. Например, от малообеспеченных семей потребуется справка из органов социальной защиты населения о среднедушевом доходе. Добавим, что продолжительность смены в лагерях с дневным пребыванием детей в 2021 году составляет не менее 21 календарного дня в течение летних каникул и 7 дней — в течение осенних каникул.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2021 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования