Мэрия Орла утвердила условия летнего отдыха школьников

Важный документ был принят буквально за несколько дней до начала летнего сезона.

Администрация города Орла издала постановление об организации отдыха детей в лагерях с дневным пребыванием, организованных муниципальными образовательными организациями. Напомним, право на такой отдых имеют обучающиеся в возрасте от 6 до 17 лет включительно, хотя подростки, конечно, нечасто пользуются таким правом. Руководителям муниципальных образовательных учреждений города мэрия поручила своевременно оформить положительные санитарно-эпидемиологические заключения, провести комплектование лагерей, выделить необходимое для этого количество помещений и организовать питание.

Кстати, планами работы пришкольных лагерей будет предусмотрено проведение «профилактических мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма, пожаров по причине детской шалости, безопасности на водных объектах». Управлению культуры поручено заняться организацией досуга детей.

Также утвержден порядок предоставления меры социальной поддержки по оплате стоимости питания детей в лагерях с дневным пребыванием. За бюджетный счет оно будет положено детям из многодетных и малообеспеченных семей, а также семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, детям-инвалидам, детям, обучающимся в общеобразовательных учреждениях города Орла и занимающихся по адаптированной общеобразовательной программе.

Для получения питания родители или законные представители учащегося должны будут представить в школу пакет документов, в том числе документы, подтверждающие их статус. Например, от малообеспеченных семей потребуется справка из органов социальной защиты населения о среднедушевом доходе. Добавим, что продолжительность смены в лагерях с дневным пребыванием детей в 2021 году составляет не менее 21 календарного дня в течение летних каникул и 7 дней — в течение осенних каникул.

ИА «Орелград»