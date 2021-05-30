В Орле пресекли торговлю справками для отсрочки от призыва

30.5.2021 | 13:06 Новости, Общество

Очередной сомнительный сайт постановил закрыть орловский суд.

Решение по данному гражданскому делу вынес Северный районный суд города Орла. Он удовлетворил административное исковое заявление районного прокурора о признании информации, размещенной в интернете, запрещенной к распространению в Российской Федерации. Подозрительный ресурс был выявлен в ходе планового мониторинга. Прокурорские работники обнаружили сайт, предлагавший любому желающему довольно необычную услугу.

Из материалов дела следует, что пользователь мог приобрести при помощи данного сайта справку по форме №26 для последующего предъявления в военкомат. Такая справка дает право официально уведомить военкомат о том, что студент в данный момент получает высшее образование в определенном учебном заведении, что, в свою очередь, дает молодому человеку право на отсрочку от призыва в армию. Кроме того, на этом же сайте можно было приобрести дипломы различных учебных заведений.

Владельцы ресурса не маскировались и не делали из своей деятельности тайны. Вход на сайт был свободным, предварительной регистрации не требовалось. Ознакомиться с содержанием страницы мог любой пользователь. На сайте подробно были указаны способы заказа «документов», цены на них, порядок оплаты заказа и условия доставки.

В своем иске прокурор напомнил о том, что незаконное приобретение и сбыт официальных документов, предоставляющих права или освобождающих от обязанностей, караются в соответствии со статьей 324 УК РФ. Подделка официального документа, освобождающего от обязанностей, и сбыт такого документа караются по статье 327 УК РФ. Словом, эти деяния являются уголовно наказуемыми преступлениями.

Суд учел эти доводы и пришел к выводу, что информация на сайте носит противоправный характер, поскольку получению вышеуказанных документов должно предшествовать соответствующее обучение и экзамен. Кроме того, предложение о продаже справок для военкомата «подрывает социальную стабильность общества и основы конституционного строя государства, формирует негативное отношение к военной службе». Владелец сайта прокуратурой района не был установлен. Тем не менее, суд вынес решение об ограничении доступа к данному ресурсу.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2021 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования