В Орле пресекли торговлю справками для отсрочки от призыва

Очередной сомнительный сайт постановил закрыть орловский суд.

Решение по данному гражданскому делу вынес Северный районный суд города Орла. Он удовлетворил административное исковое заявление районного прокурора о признании информации, размещенной в интернете, запрещенной к распространению в Российской Федерации. Подозрительный ресурс был выявлен в ходе планового мониторинга. Прокурорские работники обнаружили сайт, предлагавший любому желающему довольно необычную услугу.

Из материалов дела следует, что пользователь мог приобрести при помощи данного сайта справку по форме №26 для последующего предъявления в военкомат. Такая справка дает право официально уведомить военкомат о том, что студент в данный момент получает высшее образование в определенном учебном заведении, что, в свою очередь, дает молодому человеку право на отсрочку от призыва в армию. Кроме того, на этом же сайте можно было приобрести дипломы различных учебных заведений.

Владельцы ресурса не маскировались и не делали из своей деятельности тайны. Вход на сайт был свободным, предварительной регистрации не требовалось. Ознакомиться с содержанием страницы мог любой пользователь. На сайте подробно были указаны способы заказа «документов», цены на них, порядок оплаты заказа и условия доставки.

В своем иске прокурор напомнил о том, что незаконное приобретение и сбыт официальных документов, предоставляющих права или освобождающих от обязанностей, караются в соответствии со статьей 324 УК РФ. Подделка официального документа, освобождающего от обязанностей, и сбыт такого документа караются по статье 327 УК РФ. Словом, эти деяния являются уголовно наказуемыми преступлениями.

Суд учел эти доводы и пришел к выводу, что информация на сайте носит противоправный характер, поскольку получению вышеуказанных документов должно предшествовать соответствующее обучение и экзамен. Кроме того, предложение о продаже справок для военкомата «подрывает социальную стабильность общества и основы конституционного строя государства, формирует негативное отношение к военной службе». Владелец сайта прокуратурой района не был установлен. Тем не менее, суд вынес решение об ограничении доступа к данному ресурсу.

ИА «Орелград»