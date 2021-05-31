В Орле 1 июня начнут ремонтировать Маслозаводской переулок

31.5.2021 | 20:33 Новости, Общество

Мэр города Юрий Парахин заявил, что дорожники будут работать по ночам

С 1 июня в Орле начнётся ремонт Маслозаводского переулка, напомнили в областной администрации. По этому вопросу правительство региона 31 мая провело совещание.

На заседании выступил мэр Орла Юрий Парахин. Он сообщил, что основной ремонт дороги в переулке будут делать ночью.

«При этом по данному переулку будет организовано реверсивное движение. В дневное время планируются работы по установке бортового камня и обустройству тротуаров, что не должно существенно повлиять на качество движения автотранспорта», – заключил Парахин.

Проект обойдётся в 93 млн рублей. Дорогу будут ремонтировать методом холодной регенерации – в Орле его применят впервые. Такую же технологию используют при починке Болховского шоссе.

Ранее Юрий Парахин заявил, что в Маслозаводском переулке и на Болховском шоссе появятся велодорожки, на которых можно будет «прокатиться с ветерком».

ИА «Орелград»

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