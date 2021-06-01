Орловская область неплохо заработала на налогах

Чиновники отчитались об исполнении бюджета региона.

Орловский облсовет заслушал утвержденный ранее правительством региона отчет об исполнении областного бюджета за первый квартал 2021 года. Как уже писал «Орелград», доходы за отчетный период времени составили 8,516 миллиарда рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года они увеличились на 1,309 миллиарда рублей, или на 18,2 процента. При этом налоговые и неналоговые доходы областного бюджета исполнены в сумме 4,972 миллиарда, или с приростом на 19,4 процента.

Как следует из отчета правительства, поступление по основным налогам сложилось следующим образом. Так, по налогу на доходы физических лиц в первом квартале было собрано 1,672 миллиарда рублей. Показатель предыдущего года по НДФЛ превышен на 2,4 процента. Сборы по налогу на прибыль организаций за год выросли на 69 процентов и составили 1,543 миллиарда. Рост поступлений по налогу на имущество организаций эксперты оценили в 36,2 процента. Всего этого налога было собрано 432 миллиона рублей.

«Налог, уплачиваемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, поступил в объеме 303 миллиона рублей, — говорится в отчете правительства. — Налоговые поступления Дорожного фонда Орловской области сложились в сумме 811 миллионов рублей с приростом к аналогичному периоду 2020 года на 19 миллионов рублей, или на 2,4 процента».

Добавим, что израсходовано в первом квартале 2021 года было 8,074 миллиарда бюджетных рублей, или 336,2 миллиона рублей больше, чем годом ранее.

ИА «Орелград»