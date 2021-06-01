В Орле указали на необходимость индексации зарплат с учетом инфляции

Необычное нарушение трудового законодательства выявили под Орлом.

Как сообщает Государственная инспекция труда в Орловской области, нарушение трудового законодательства было выявлено сотрудниками этого ведомства в ходе внеплановой проверки предприятия «Ливны-Электро». Примечательно, что основанием для ее проведения стало обращение одного из работников фирмы. В ходе проведения проверки было выявлено нарушение требований статьи 134 Трудового кодекса РФ.

Она регламентирует условия обеспечения уровня реального содержания заработной платы. В частности, согласно ей работодатель обязан проводить индексацию заработной платы в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги. Иными словами, начальство должно учитывать уровень инфляции, устанавливая своим подчиненным зарплату на очередной год.

«Государственные органы, органы местного самоуправления, государственные и муниципальные учреждения производят индексацию заработной платы в порядке, установленном трудовым законодательством и иными нормативными и правовыми актами, содержащими нормы трудового права, другие работодатели – в порядке, установленном коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами», — уточнили в Государственной инспекции труда.

В данном случае требования указанной статьи были нарушены, так как ни в коллективном договоре указанной компании, ни в ее локальных нормативных актах не был прописан порядок индексации заработной платы с учетом статьи 134 ТК РФ. По итогам проверки предприятию было выдано предписание об устранении выявленных нарушений.

ИА «Орелград»