В Орле указали на необходимость индексации зарплат с учетом инфляции

1.6.2021 | 18:15 Новости, Экономика

Необычное нарушение трудового законодательства выявили под Орлом.

Как сообщает Государственная инспекция труда в Орловской области, нарушение трудового законодательства было выявлено сотрудниками этого ведомства в ходе внеплановой проверки предприятия «Ливны-Электро». Примечательно, что основанием для ее проведения стало обращение одного из работников фирмы. В ходе проведения проверки было выявлено нарушение требований статьи 134 Трудового кодекса РФ.

Она регламентирует условия обеспечения уровня реального содержания заработной платы. В частности, согласно ей работодатель обязан проводить индексацию заработной платы в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги. Иными словами, начальство должно учитывать уровень инфляции, устанавливая своим подчиненным зарплату на очередной год.

«Государственные органы, органы местного самоуправления, государственные и муниципальные учреждения производят индексацию заработной платы в порядке, установленном трудовым законодательством и иными нормативными и правовыми актами, содержащими нормы трудового права, другие работодатели – в порядке, установленном коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами», — уточнили в Государственной инспекции труда.

В данном случае требования указанной статьи были нарушены, так как ни в коллективном договоре указанной компании, ни в ее локальных нормативных актах не был прописан порядок индексации заработной платы с учетом статьи 134 ТК РФ. По итогам проверки предприятию было выдано предписание об устранении выявленных нарушений.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2021 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования