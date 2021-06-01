В Орле в правозащитники не пустят молодежь с двойным гражданством

В регионе решили ужесточить требования к кандидатам в омбудсмены.

Депутаты Орловского облсовета рассмотрели проект внесения изменений в региональные законы об уполномоченном по защите прав предпринимателей и уполномоченном по правам ребенка. Как следует из пояснительной записки, поправки связаны с необходимостью актуализации областной нормативно-правовой базы, которая несколько устарела по сравнению с федеральными требованиями. В частности, законопроектом было предложено уточнить требования к соискателям на должность омбудсменов.

Согласно новой редакции, на такие посты в Орловской области смогут претендовать только граждане Российской Федерации, достигшие возраста 30 лет. Соискатели должны постоянно проживать в России и не иметь гражданства или подданства иностранного государства либо вида на жительство за рубежом. Еще одно обязательное требование – наличие высшего образования.

Согласно новой версии областного закона, полномочия омбудсмена досрочно прекращаются в случае лишения его гражданства РФ или получения им иностранного гражданства. Также законопроектом предусматривается введение обязанности для уполномоченного ежегодно представлять сведения о своих расходах (а также о расходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей) по каждой сделке по приобретению цифровых финансовых активов и цифровой валюты.

ИА «Орелград»