В Орле задержали мать, которая бросила ребенка об пол

2.6.2021 | 10:01 Видео, Новости, Происшествия

Мальчика изъяли из семьи, а на саму девушку завели уголовное дело

Прокуратура Орловской области провела проверку по факту видео, на котором 22-летняя жительница Орла жестоко обращается с сыном и бросает его на пол с высоты около метра. Мальчика уже изъяли из семьи, а на девушку завели уголовное дело.

Видео инцидента появилось в паблике «Плохие новости». На кадрах видно, как девушка вытаскивает плачущего сына из кроватки и, держа за руки, трясет над полом. После этого она поднимает его и отпускает руки. Ребенок падает и начинает плакать еще сильнее.

Увидев видео, в прокуратуре установили местонахождение мальчика и совместно с уполномоченными органами изъяли его из семьи. На мать завели уголовное дело о неисполнении обязанностей по воспитанию. Решается вопрос об ограничении ее в родительских правах.

«Кроме того, прокуратурой будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц, в чью компетенцию входят вопросы профилактики безнадзорности несовершеннолетних. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — говорится в сообщении.

ИА «Орелград»

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