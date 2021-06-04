Крытое футбольное поле за 27 млн рублей построят под Орлом

Современный спортивный объект появится в Дмитровске.

Администрация Дмитровского района выступила в качестве организатора аукциона, победитель которого получит право на обустройство крытого футбольного поля со спортивной площадкой. Объект будет расположен на улице Социалистической в Дмитровске. В роли заказчика работ выступает средняя общеобразовательная школа №2 имени А.М. Дорохова. Начальная максимальная цена контракта составит 26,9 миллиона рублей.

По условиям, подрядчику на выполнение работ будет отведен 91 календарный день с момента заключения контракта. То есть уже осенью объект должен быть пущен в эксплуатацию. Подрядчику надлежит четко соблюдать техническое задание, да и местным чиновникам при приемке работ надо проявить бдительность. Напомним, недавно было возбуждено уголовное дело по итогам проверки обстоятельств строительства футбольного поля в Орловском районе.

По версии следствия, бюджет понес значительный материальный ущерб из-за того, что подрядчик использовал не оговоренные контрактом более дешевые материалы, а ответственный чиновник принял эти работы как полностью выполненные. Вот и к полю в Дмитровске предъявлен целый ряд обязательных требований, причем подчеркнуто, что «участник аукциона не имеет права самостоятельно изменять виды и объемы работ».

Уточним, что речь идет не о полноценном строительстве нового объекта, а о капитальном ремонте существующего. Основная задача ремонта состоит в установке тентового здания с арочной крышей, обустройстве футбольного поля со спортивной площадкой и прокладке коммуникаций. Кстати, гарантийный срок использования объекта должен составить 5 лет.

Что касается технических аспектов, то тентовое здание запроектировано прямоугольной простой формы, высотой чуть более 10 метров. Тент будет крепиться на металлическом каркасе, он должен быть негорючим. Футбольное поле запроектировано многослойным: дренажная система, щебеночное основание, выполненное с использованием не менее трех фракций гранитного щебня и отсева, геотекстиль, кварцевый песок и резиновая крошка. Покрытие должно быть выполнено из искусственной травы с вклеиванием разметки.

ИА «Орелград»