Типографию «Труд» выставили на торги

Госпредприятие планируют продать за 200 миллионов рублей.

Власти Орловской области официально выставили на торги 100-процентный пакет акций государственного предприятия «Типография «Труд». Напомним, в конце прошлого года команда губернатора продавила включение этой организации в годовой план приватизации государственного имущества. Чиновники мотивировали свое решение необходимостью пополнения доходной части областного бюджета и избавления от так называемых непрофильных активов.

В мае 2021 года губернатор Андрей Клычков издал распоряжение о приватизации. Этот документ и послужил основанием для проведения аукциона. В качестве продавца, представляющего интересы Орловской области, выступит питерское АО «Российский аукционный дом». Способ приватизации выбран в виде электронного аукциона, открытого по составу участников и форме подачи предложений о цене имущества.

На торги выставлен единственный лот: пакет из 1 812 478 акций АО «Типография «Труд». Номинальная стоимость каждой акции одинакова и равна 40 рублей. Все это — обыкновенные именные бездокументарные акции, составляющие 100 процентов уставного капитала общества. Кстати, размер уставного капитала составляет 72,499 миллиона рублей. Начальная цена лота установлена в размере 200 миллионов рублей. Размер задатка для участников составит 40 миллионов рублей, а «шаг аукциона» (величина повышения начальной цены) – 1 миллион рублей.

Добавим, что в перечень видов основной продукции, работ и услуг типографии включены выпуск газет, книг и журналов, изобразительной продукции, бланков, этикеток и упаковок. Фактическая среднесписочная численность работников по состоянию на 31 декабря 2020 года составляла 57 человек.

ИА «Орелград»