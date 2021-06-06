Девушку с веслом и уездную тюрьму признали особо важными объектами

В Орловской области определены исторические поселения.

Власти Орловской области утвердили перечень исторических поселений, имеющих особое значение для истории и культуры региона. Также утверждены предметы охраны, границы данных территорий и новые требования к их градостроительным регламентам. При принятии решения орловские чиновники руководствовались требованиями Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

В результате правительство Орловской области внесло в перечень исторических поселений, имеющих особо важное значение, поселки городского типа Змиевка, Колпна, Кромы и Шаблыкино, а также деревню Волково Мценского района. Управлению по государственной охране объектов культурного наследия поручено внести новые данные об этих населенных пунктах в федеральную государственную информационную систему территориального планирования.

Отметим, что в перечень данные поселки и деревня включены не полностью, а частично. Особо важные территории определялись с учетом расположения исторически ценных градоформирующих объектов. Под таковыми в документе понимаются здания и сооружения, «формирующие историческую застройку и объединенные в том числе масштабом, объемом, структурой, стилем, конструктивными материалами, цветовым решением и декоративными элементами».

Например, в Змиевке историко-культурную ценность представляют старое и новое здания железнодорожного вокзала, водонапорная башня, больница для железнодорожников, кафе «Левша», памятник Лескову, мемориальный комплекс «Скорбящая мать» и другое. В Колпне в подобный список попали сторожка-крещальня, богадельня, здание волостного правления, земская школа, казначейство и несколько купеческих лавок – все они были построены в XIX веке.

В Кромах имеются объекты культурного наследия федерального значения: городище (XVI-XVII вв.) и селище (XIV–XVI вв.). Также в список включены объекты XIX века — здание бывшей уездной тюрьмы, торговые ряды и церковь Николая Чудотворца. В Шаблыкино наибольшую ценность представляют усадьба Киреевского (конец XVIII – начало XIX вв.), Учительский дом, Дом молитвы и арка со скульптурой «Девушка с веслом». В деревне Волково главной достопримечательностью можно назвать бывшую усадьбу Шеншина (Афанасия Фета), где неоднократно бывал Иван Тургенев. Кроме того, здесь же расположено историческое здание спиртзавода и магазин «Околица», построенный в 1895 году.

ИА «Орелград», фото