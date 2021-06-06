Первый замгубернатора Соколов получил новую должность

Чиновник стал соглавой реготделения «Всемирного Русского Народного Собора».

В Орле состоялось заседание регионального отделения Международной общественной организации «Всемирный Русский Народный Собор». Как уточняет информационно-аналитический отдел Орловской митрополии РПЦ, мероприятия прошло в здании резиденции управляющего Орловской митрополией. В повестке дня стоял и вопрос о выборах нового сопредседателя этой организации.

Таковым был избран Вадим Соколов, который, напомним, руководит администрацией губернатора и правительства Орловской области, а также является первым заместителем губернатора. Теперь у него появилась и высокая «духовная» должность. В чем именно будут заключаться обязанности высокопоставленного чиновника, в митрополии не сообщили.

«Также на заседании был избран делегат для участия в Соборный съезд ВНРС, который состоится 9 июня 2021 года в Москве, — отметили при этом в митрополии. — Им стал сопредседатель регионального отделения протоиерей Владимир Сергеев».

«Всемирный Русский Народный Собор» был создан в мае 1993 года. как сообщается на сайте этой организации, ее рождение состоялось в трудный период национальной истории, когда русский народ остро нуждался в объединении. На протяжении долгих веков русские проживали на территории одной страны, были объединены общей государственностью и общими духовными ценностями. Начиная с 1991 года русские стали разделенным народом, о чем было прямо сказано уже в одном из самых первых заявлений Собора.

В этот период инициативу объединения всех русских людей, независимо от страны проживания и политических взглядов, взяла на себя Русская Православная Церковь. Вдохновителем и духовным вождем Собора стал митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл, который сейчас является патриархом Московским и всея Руси и главой Собора.

ИА «Орелград»