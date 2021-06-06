Под Орлом алиментщик предпочел колонию работе

Мужчина проведет в колонии более трех месяцев, хотя мог бы этого избежать.

Как сообщает пресс-служба Залегощенского районного суда Орловской области, местный житель получил более суровое уголовное наказание, чем то, которое было назначено ему несколько месяцев назад. Из сообщения следует, что речь идет о нерадивом родителе, который попал под суд по обвинению в злостном уклонении от уплаты алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка.

Обвинительный приговор в отношении него был вынесен в марте 2021 года. Мужчина был приговорен к 10 месяцам исправительных работ с удержанием 10 процентов из заработной платы в доход государства ежемесячно. После вступления вердикта в силу он был поставлен на учет в уголовно-исполнительной инспекции. По сути, алиментщика надолго снабдили работой.

Суд установил, что инспектор Новосильского межмуниципального филиала УИИ детально разъяснил осужденному порядок и условия отбывания наказания в виде исправительных работ. Однако тот без уважительных причин в уголовно-исполнительную инспекцию не явился и в установленный законом срок для трудоустройства по предписанию инспекции в указанное ему учреждение не прибыл.

Поэтому УИИ подала ходатайство о замене наказания более строгим, которое было удовлетворено. Суд заменил алиментщику исправительные работы на лишение свободы сроком на 3 месяца и 10 суток. Отбывать наказание он будет в колонии-поселении. Постановление суда уже вступило в законную силу.

ИА «Орелград»