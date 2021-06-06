Рынок услуг реанимировал свою работу в Орловской области

Показатели работы сферы услуг впервые более чем за год пополи вверх.

Специалисты Орелстата отметили позитивную для экономики Орловской области тенденцию. В регионе буквально ожил рынок оказания платных услуг населению, который более года назад из-за введенных коронавирусных ограничений ушел в глубокую депрессию. Напомним, в регионе временно была приостановлена деятельности парикмахерских, салонов красоты, организаций, оказывающих спортивные и оздоровительные услуги.

Более года сфера минусовала, но теперь показатели резко пошли вверх. Так, по оценкам Орелстат, в январе-апреле 2021 года, по предварительным данным, населению Орловской области было оказано платных услуг на 12,138 миллиарда рублей. В сопоставимых ценах это на 8,5 процента больше, чем годом ранее. За тот же период времени орловцам услуг бытового характера было оказано на 1,624 миллиарда рублей, что в сопоставимых ценах на 17,9 процента превышает прошлогодний уровень.

«Более 67 процента объема бытовых услуг приходилось на ремонт и строительство жилья и других построек, техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, машин и оборудования и услуги парикмахерских», — подсчитали также в Орелстате.

ИА «Орелград»