В Орле любой желающий мог за пару минут стать частным детективом

Суд Глазуновского района пресек торговлю липовыми дипломами.

Глазуновский районный суд Орловской области рассмотрел в открытом заседании гражданское дело по административному исковому заявлению местного прокурора. Последний подал иск в интересах неопределенного круга лиц и просил о признании информации, размещенной в интернете, запрещенной к распространению в Российской Федерации. Речь идет о сайте, продававшем документы для работы в качестве частных охранников.

В ходе мониторинга прокурорские работники выяснили, что на ресурсе, имевшем свободный доступ, были размещены предложения о возмездном приобретении дипломов, которые открывали путь к работе не только частными охранниками, но и частными детективами. В иске было отмечено, что профессиональное обучение для работы в качестве частных детективов и частных охранников и дополнительное профессиональное образование руководителей частных охранных организаций в заочной форме и в форме самообразование не допускаются.

А типовые программы профессионального обучения были утверждены приказом Росгвардии в ноябре 2019 года. Исходя из этого, прокуратура пришла к выводу, что размещенная в интернете в свободном доступе информация о продаже дипломов, за совершение которой законодателем предусмотрена уголовная и административная ответственность, является распространением запрещенной информации. Найти владельцев сайта, как обычно, не удалось, так как он расположен на технических площадях зарубежного хостинг-провайдера.

Вынося решение, суд указал, что в России действуют правила сдачи квалификационного экзамена. Они были утверждены постановлением правительства РФ от 1992 года №587 «Вопросы частной детективной (сыскной) и частной охранной деятельности». Экзамены принимаются специализированными образовательными организациями и включают в себя проверку практических навыков применения огнестрельного оружия и специальных средств. В связи с этим доступ к сомнительному ресурсу был закрыт.

ИА «Орелград»