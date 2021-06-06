В Орле пройдут «Дни заповедных территорий»

6.6.2021 | 16:10 Культура, Новости

Необычный фестиваль в регионе пройдет в рамках всероссийской акции.

Подробности мероприятия сообщила Орловская областная библиотека имени Бунина, которая выступает в качестве регионального соорганизатора. Речь идет об общенациональной акции, которую на федеральном уровне проводит Российская государственная библиотека для молодежи совместно с ФГБУ «Информационно-аналитический центр поддержки заповедного дела» при поддержке Минприроды и Минкультуры России. По 27 июня в Орловской области, как и в других регионах, пройдут «Дни заповедных территорий».

«Фестиваль стартует 5 июня 2021 года, во Всемирный день охраны окружающей среды, — уточнили в областной библиотеке. — Он призван популяризовать заповедную систему России, развивать эколого-практическую и добровольческую деятельности в сфере охраны окружающей среды».

Основой мероприятия станет совместная работа национальных парков и библиотек России, которая «должна послужить ярким доказательством необходимости укрепления межведомственного взаимодействия в целях решения общих задач – воспитания бережного отношения к природе и формирования экологической культуры подрастающего поколения».

Различные мероприятия пройдут в 15 регионах. Орловская область подготовила свою собственную программу. Так, областная библиотека им. Бунина в рамках фестиваля проведет виртуальное путешествие «Орловское Полесье» и виртуальную выставку литературы «Орловское Полесье на страницах книг и журналов».

«С ними можно будет познакомиться на сайтах библиотеки и НП «Орловское Полесье», — говорят организаторы. — Также запланированы совместные мероприятия: мастер-классы, экскурсии, просмотр фильмов и другое».

ИА «Орелград»

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