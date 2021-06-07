«Орелстрой» завершает два крупных проекта

В продажу поступили квартиры в последних домах «Московского парка» и третьего квартала микрорайона «Болховский»

Крупнейший застройщик Орловской области «Орелстрой» объявил о близком завершении двух крупных проектов. Холдинг достраивает последний дом в ЖК «Московский парк», а также финальный дом третьего квартала микрорайона «Болховский».

В «Орелстрое» подчеркнули, что у орловцев есть возможность купить квартиру в новостройках на территории новых жилых комплексов с развитой инфраструктурой и транспортной доступностью. Новый квартал «Болховского» уже получил прозвище местных жителей – его назвали «яблочным». Одним из его преимуществ названа уникальная детская площадка – с безопасным покрытием, ограждением и оригинальными аттракционами. Новые многоэтажки в «Болховском» микрорайоне планируется строить уже на другой территории.

Уже по традиции «Орелстрой» предлагает покупателям несколько видов отделки – черновую, «стандарт», «комфорт» либо обустроенную квартиру с кухней и бытовой техникой. В компании напомнили о возможности купить жильё не только в ипотеку, но и в рассрочку.

«Мы запустили программу беспроцентной рассрочки на трехкомнатные квартиры. Выгода заключается в том, что стоимость квартиры для покупателя фиксируется в договоре и не увеличивается со временем. Таким образом, не придется переплачивать банку процент по кредиту. Сейчас это уникальная программа для Орловской области», – сообщил Дмитрий Пятин, представитель коммерческого департамента компании-застройщика.

ИА «Орелград»