Под Орлом шайка преступников сливала бензин из чужих машин

Криминальное трио угодило под суд, но избежало наказания.

Свердловский районный суд Орловской области рассмотрел обвинение, выдвинутое сразу троим местным жителям. Молодые люди органами предварительного расследования обвинялись в совершении кражи, то есть тайном хищении чужого имущества группой лиц по предварительному сговору. Было установлено, что на дело они отправились ночью.

Задачей одного их преступников было наблюдать за окружающей обстановкой, чтобы предупредить товарищей в случае опасности. Два других подельника в это время сливали бензин из бензобаков припаркованных на улице машин в канистру, которую принесли с собой. Для этого они использовали гибкий длинный шланг. Всего они облегчили бензобаки трех машин, украв бензина примерно на 1600 рублей.

Приятелям грозило серьезное наказание, учитывая то, что действовали они группой и по сговору. Но им удалось избежать наказания. Накануне судебного заседания подельники сумели помириться с автовладельцами. В результате суд постановил прекратить уголовное дело в отношении обвиняемых в связи с примирением сторон.

ИА «Орелград»