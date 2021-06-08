Справка об участии в преступлении помогла орловцу избежать призыва

В Мценске суд вынес приговор по делу об уклонении от воинской службы.

Мценский районный суд Орловской области рассмотрел уголовное дело, возбужденное в отношении местного жителя. Он был признан виновным по части 1 статьи 328 Уголовного кодекса Российской Федерации. Проще говоря, молодой человек во второй половине прошлого года несколько раз под роспись лично получал повестки с требованием в определенные даты явиться в военкомат. Амчанин подлежал призыву в армию.

Однако в военкомат он не явился, как посчитало следствие – без уважительных причин. В результате на юношу было заведено уголовное дело. Права на отсрочку у него не было, но правовые последствия неявки без уважительной причины по повестке военного комиссариата для проведения мероприятий, связанных с призывом на военную службу, были ему разъяснены.

Впрочем, одно смягчающее вину обстоятельство уклонист все-таки нашел. Как следует из материалов, он «представил органам предварительного расследования информацию о совершенном с его участием преступлении, ранее неизвестную органам предварительного расследования». Что именно это было за преступление, не раскрывается. Но вкупе с признанием вины данное обстоятельство помогло юноше избежать сурового наказания. Он отделался небольшим штрафом.

ИА «Орелград»