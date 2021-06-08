В режиме неполной занятости трудятся тысячи орловцев

Статистики оценили условия труда в Орловской области в 2021 году.

Орелстат обнародовал данные о численности работников списочного состава, работавших в условиях неполной занятости в первом квартале 2021 года. По подсчетам аналитиков, за отчетный период времени в Орловской области по соглашению между работником и работодателем в режиме неполной занятости трудились 5269 человек, или 3,2 процента от общей среднесписочной численности работников в регионе. Еще 150 человек работали неполный рабочий день по инициативе работодателя.

Также подсчитано, что 798 орловцев (0,5 процента общей численности работников) в первом квартале 2021 года находились в простое по вине работодателя и по причинам, не зависящим от работодателя и работника. Но и это еще не все: 9828 человек были отпущены в отпуска без сохранения заработной платы, причем сделано это было по заявлениям работников. Получается, что целых 6 процентов работников региона были отправлены этом году в неоплачиваемые отпуска.

Между тем, на сайте правительства Орловской области появилась информация о том, что с начала 2021 года в регионе трудоустроено 2,8 тысячи человек, а на «регистрируемом рынке труда Орловского региона достигнуты доковидные показатели». Так, согласно официальным данным, в марте 2020 года на учете в органах службы занятости области состояли 3 тысячи безработных, а сейчас такой статус имеют 3,1 тысячи орловцев.

ИА «Орелград»