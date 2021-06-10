Под Орлом «скорая» застряла по дороге к пациентке. Женщина умерла

Из-за этого Следственный комитет начал проверку

В Орловском районе умерла женщина, к которой из-за плохой дороги не смог доехать автомобиль скорой медицинской помощи. Об этом сообщил телеканал «Первый областной».

Инцидент произошел в конце мая в поселке Зареченский. Местный житель Василий Половинкин рассказал журналистам, что у женщины случился инсульт. Соседи вызвали «скорую», но она застряла в распутице. Спецмашину вытащили с помощью трактора, но к тому моменту орловчанка уже умерла. Автомобиль, который приехал забирать тело, тоже застрял.

Следственный комитет назначил доследственную проверку после выхода сюжета. В числе прочего СК решил проверить, своевременно ли выехали медики скорой помощи к пациенту.

Отметим, что в сюжете представитель администрации Орловского района заявил о готовом проекте дороги. Проезжую часть длиной 650 м пообещали отсыпать щебенкой.

До осени 2020 года Орловский район возглавлял Юрий Парахин, который стал мэром Орла при поддержке губернатора Андрея Клычкова. Качественная дорога к особняку Парахина в Орловском районе стала поводом для возбуждения уголовного дела – по версии следствия, чиновник отремонтировал ее и еще одну улицу за бюджетный счет вместо двух других дорог, ремонт которых предполагал госконтракт.

ИА «Орелград»