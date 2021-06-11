Прокурор съездил на Красный мост и назначил новые проверки

Владислав Малкин изучил, как идет реконструкция главного моста Орла

Прокурор Орловской области Владислав Малкин осмотрел ход реконструкции Красного моста в Орле, сообщила пресс-служба надзорного ведомства. В числе прочего он встретился с работниками подрядчика – компании «Ремспецмост».

Малкин напомнил участникам встречи – областным и городским чиновникам, — что уже расследуются два уголовных дела, связанных с ремонтом Красного моста. Одно из них связано с травмой подростка, в которого отлетел кусок рельсы, другое – в использовании подложных документов при заключении контракта.

Кроме того, прокуратура внесла представление в адрес проектировщика ремонта – «ГК Строй-Эксперт». Напомним, из-за ошибок при составлении проекта работы по реконструкции пришлось приостановить.

По итогам визита на мост Малкин раздал новые поручения. От силовиков он потребовал тщательно контролировать расследование уголовных дел и найти всех виновных. Госинспекции труда придётся изучить соблюдение на Красном мосту законов о труде, полиции – проверить, как «Ремспецмост» следует законам о мигрантах. Аппарат прокуратуры Орловской области выяснит, нет ли нарушений при расходовании бюджетных средств на объекте.

Напоследок Владислав Малкин объявил предостережения руководителю департамента дорожного хозяйства Алексею Субботину, главе «Орелгосзаказчика» Алексею Васильеву и начальнику УКС Орла Дмитрию Кузнецову.

ИА «Орелград»