Арендаторы земли задолжали Орлу огромную сумму

Аудиторы оценили потери бюджета от использования муниципального имущества.

В Орле стали известный результаты проверки эффективности управления и распоряжения муниципальными участками и землей, государственная собственность на которые не разграничена. Проверку провели сотрудники городской Контрольно-счетной палаты, а охватила она весь 2019 год и частично 2020-й. Объектом проверки стало управление муниципального имущества и землепользования. По мнению КСП, это ведомство не осуществляет своевременный, достоверный и полный учет муниципальных земельных участков. А существующая в городе система учета не дает полных и достоверных данных о качественном и количественном составе муниципальной земли. Это, как минимум, отражается на бюджетном планировании.

Неудивительно, что в ходе проверки аудиторы вскрыли целый ряд существенных нарушений и недостатков. Например, они подсчитали, что задолженность перед бюджетом города Орла по арендной плате за землю и пени по состоянию на 1 января 2020 года составила 192,957 миллиона рублей, на 1 июля 2020-го – 145,115 миллиона. В КСП данную задолженность называют потерями бюджета города Орла.

Причина, по мнению аудиторов, кроется в том, что ответственные чиновники мэрии «затягивают сроки направления претензий и обращения в суд с целью принудительного взыскания задолженности с отдельных арендаторов, а также досрочного расторжения договоров аренды». Странной видится и ситуация с неназванным торговым центром. Собственники помещений в нем не заключили договоры аренды земельного участка, что привело к потерям бюджета в сумме 5,538 миллиона рублей.

«Потери бюджета города Орла в результате неуплаты арендной платы за пользование земельными участками, выделенными под строительство, составили 21,036 миллиона рублей, — говорится в информации КСП. — При отсутствии источников возмещения выпадающих доходов УМИЗ проданы земельные участки под строительство гаражей ниже кадастровой стоимости, что привело к потерям бюджета города Орла в 2019 году в сумме 23,438 миллиона рублей».

В 2020 году ситуация повторилась: 9 участков под строительство гаражей были проданы всего за 426,7 тысячи рублей, один участок под строительство аквапарка – за 3,434 миллиона, участок под строительство торгового комплекса – за 8,5 миллиона рублей. В ходе проверки были установлены и иные нарушения действующего законодательства, резюмирует КСП.

ИА «Орелград»