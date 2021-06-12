Почти 18 лет на двоих получили орловцы за попытку продать наркотики

Неудавшиеся наркодельцы не смогли добиться смягчения наказания.

Как сообщает Ливенский районный суд Орловской области, обращен к исполнению обвинительный приговор, вынесенный ранее в отношении двух местных жителей. Их признали виновными в покушении на незаконный сбыт наркотического средства группой лиц в крупном размере. Подельники действовали по сценарию, хорошо известному оперативникам.

Один из них нашел в Сети «интернет-магазин», владельца которого следствию установить не удалось. Сервис специализировался на незаконном сбыте наркотиков. Далее ливенец связался с «администратором» и договорился совместно сбывать наркотики так называемым бесконтактным способом на территории Ливен и Ливенского района.

Ему был нужен помощник, которого он нашел в лице своего знакомого. В июне 2020 года подельники получили оптовую партию наркотика массой порядка 110,06 грамма. Кстати, тайник был устроен в лесополосе на территории Мценского района. Подельники отправились за товаром на автомобиле. Затем они приехали в Орел, где расфасовали оптовую партию на более мелкие, розничные. Эти пакетики они планировали закладывать в тайники в Ливнах.

Однако довести задуманное до конца наркодельцы не успели, так как уже на следующий день были задержаны в ходе оперативно-розыскного мероприятия сотрудниками МО МВД РФ «Ливенский». Наркотики были у них изъяты. Суд признал подсудимых виновными и наказал одного из них девятью, а второго – восемью с половиной годами, которые они проведут в исправительной колонии строгого режима.

ИА «Орелград»