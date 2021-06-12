Серийного аптечного вора осудили в Орле

Объектами посягательства стала аптека ГУП «Брянскфармация».

Мировой судья судебного участка №3 Советского района города Орла рассмотрел многоэпизодное уголовное дело о хищении чужого имущества. Представшего перед ним мужчину обвинили в совершении как минимум пять краж, причем в трех случаях злоумышленник обчистил прилавки аптеки, входящей в структуру ГУП «Брянскфармация».

Первое из вмененных ему преступлений мужчина совершил 16 июля прошлого года.

Около полудня, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он вошел в помещение аптечного пункта, расположенного на улице Лескова в Орле. Руководствуясь корыстными помыслами, мужчина набрал с полок стеллажей разнообразного товара, с которым затем сбежал, не расплатившись. В частности, вор унес с собой дорогостоящие ортопедические подушки различной модификации, в том числе с эффектом памяти. Общая стоимость похищенного товара превысила 8 тысяч рублей.

Спустя всего четыре дня он вновь посетил тот же аптечный пункт, причем тоже пришел туда в середине рабочего дня. На этот раз он похитил чулки антиэмболические на общую сумму 10 230 рублей. Еще пять дней спустя тот же вор из той же аптеки стащил новую партию ортопедических подушек, а также дорогие солнцезащитные очки. Всего он украл товаров почти на 20 тысяч рублей.

Попался «серийник» только осенью 2020 года. Удивительно, но он переключил свое внимание с аптеки на сетевые магазины «Пятерочка». Впрочем, воровал он не продукты. Так, в списке украденных им в октябре товаров значатся лак и масло для волос. Набрав предметов на 2,5 тысячи рублей, он попытался незаметно пройти мимо кассы, но на выходе его задержали работники магазина.

Полицией задержан он не был, поэтому буквально несколько дней спустя посетил еще один магазин сети «Пятерочка», откуда похитил дезодорант и гель для бритья, причем оптовой партией. Спрятав товар в рюкзак, он покинул магазин, причинив тому ущерб на сумму более 3,4 тысячи рублей.

В судебном заседании подсудимый пояснил, что обвинение ему понятно, он полностью с ним согласен, вину свою признает и поддерживает ходатайство о постановлении приговора в отношении него в особом порядке. Путем частичного сложения наказаний он был приговорен к 360 часам обязательных работ. Также суд обязал его пройти лечение от наркомании и медицинскую реабилитацию у врача-нарколога, что во многом объясняет действия злоумышленника.

ИА «Орелград»