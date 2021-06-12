В Орле суд наказал автовора половиной штрафа

Житель Орла избежал уголовного наказания.

Орловский районный суд вынес постановление по уголовному делу о хищении чужого имущества. Житель Орла обвинялся в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.158 УК РФ, причем совершил он его в пригородной деревне Старцево. По версии следствия, в период с 4 до 6 часов утра обвиняемый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, прогуливался по улицам. В одном из переулков увидел припаркованный автомобиль марки «Шевроле».

Эту машину он хорошо знал. Она принадлежала его знакомому, причем злоумышленник знал и о том, что автовладелец хранит в машине деньги. Молодой человек решил их похитить. Он подошел к автомобилю, огляделся по сторонам и убедился в том, что за ним никто не наблюдает, после чего локтем разбил стекло правой передней двери с пассажирской стороны. Затем, не залезая в салон, дотянулся до перчаточного ящик, пошарил в нем рукой и нашел деньги. Всего он украл 27 300 рублей, после чего с места преступления сбежал.

Его действия органом предварительного следствия были квалифицированы как кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину. Однако в суде следователь полиции подала ходатайство о прекращении уголовного дела. Она указала, что обвиняемый ранее не был судим и что он возместил причиненный преступлением вред. Помощник прокурора поддержала это ходатайство и просила назначить молодому человеку судебный штраф в размере 70 тысяч рублей.

Обвиняемый и его защитник согласились со следователем и прокурором, хотя размер штрафа показался им великоватым. В результате суд удовлетворил ходатайство и постановил прекратить уголовное дело в отношении обвиняемого, освободив его от уголовной ответственности. Автовор отделался судебным штрафом в размере 35 тысяч рублей, что составляет ровно половину суммы того штрафа, который просила для него прокуратура.

ИА «Орелград»