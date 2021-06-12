В Орловской области нашли 80 тысяч неизвестных объектов

12.6.2021 | 17:59 Новости, Экономика

В регионе ведется работа по наполнению ЕГРН недостающими сведениями.

Как сообщает пресс-служба управления Росреестра Орловской области, сотрудники этого ведомства совместно с правительством региона ведут работу по наполнению Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) необходимыми сведениями. Для этого была утверждена специальная «дорожная карта».

«В частности, ведется работа по уточнению недостающих характеристик земельных участков и объектов капитального строительства, выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, — говорят в Росреестре. — Так, выявлено свыше 80 тысяч объектов, сведения о правообладателях которых отсутствуют в госреестре недвижимости».

Всего в ЕГРН на текущий момент содержатся сведения о 1 033 850 объектах недвижимости, расположенных в Орловской области. Кроме того, в реестр внесено 53 процента границ всех земельных участков. Этот показатель чуть ниже среднероссийского, который составляет около 62 процентов. Всего в реестр внесено 556 границ населенных пунктов региона.

«Внесение в ЕГРН недостающих сведений позволит снизить риски земельных споров, защитить права собственников недвижимости при совершении сделок, включить в хозяйственный оборот неиспользуемые объекты недвижимости и, как следствие, повысить инвестиционную, экономическую и социальную привлекательность региона», — пояснила руководитель регионального управления Росреестра Надежда Кацура.

ИА «Орелград»

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