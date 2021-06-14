Орловские спасатели нашли «мертвую массу» возле Марса

Спасательные службы отреагировали на тревожный сигнал местного жителя.

Как сообщается на сайте администрации Мценского района, несколько дней назад поступило обращение местного жителя. Он заявил о неудовлетворительном состоянии моста через реку Зуша, который соединяет населенные пункты Миново и Марс. Неравнодушный гражданин сообщил, что под мостом накопилось огромное количество деревьев, веток, бревен и бытового мусора. В результате образовалась «мертвая масса», которая перекрыла течение реки.

По сигналу на место выехала оперативная группа администрации Мценского района, сообщил начальник отдела по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и мобилизационной подготовке Сергей Лазарев. Осмотр показал, что селянин был прав. Кстати, вину в заторе частично возложили на бобров, которые «активно трудятся, сплавляя вниз по течению большое количество расходного материала».

Также селяне рассказали, что мусор под мостом накапливался несколько лет. После предварительного осмотра на место были вызваны спасатели Мценского местного пожарно-спасательного гарнизона. Им помогали волонтеры. Они работали по пояс в воде, однако вручную убрать мусор не удалось. Спасатели обратились за помощью к местным аграриям, которые откликнулись на призыв и предоставили свою технику. Только с ее помощью удалось сдвинуть «мертвую массу» с места и разгрести ее. Работы заняли около шести часов.

«Проведенная работа лишний раз показала, что при правильном планировании действий для спасательных служб нет никаких препятствий, — считает Сергей Лазарев. — Хотелось бы также, чтобы граждане были более сознательными и организованными, не разбрасывали мусор, где попало, а по возможности организовывались бы вместе для уборки тех мест, в которых они длительное время проживают».

ИА «Орелград»