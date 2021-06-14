Суд рассмотрел спор о ремонте в недостроенном доме

Дело прошло две судебные инстанции и было завершено мировым соглашением.

Как сообщает пресс-служба Северного районного суда города Орла, в первой инстанции были удовлетворены требования местной жительницы, подавшей иск к подрядчику. Она указала, что заключила с индивидуальным предпринимателем договор подряда на строительно-отделочные работы. ИП обязался своими силами и из своих материалов отремонтировать квартиру заказчика.

При этом стороны договорились, что ремонт будет произведен после того, как будет достроен сам дом, а владелец получит свою квартиру. Однако случился форс-мажор: компания-застройщик решением арбитражного суда была признана банкротом. Правопреемник проблемного объекта принял решение о нецелесообразности застройки и о выплате дольщикам денежных компенсаций. То есть, сам дом не был достроен, следовательно, и ремонтировать в нем было нечего.

Логично, что женщина попросила ИП вернуть уплаченные ею деньги. Однако бизнесмен ее претензию проигнорировал, равно как и требование расторгнуть договор подряда на строительно-отделочные работы. Женщине пришлось идти в суд, где она также попросила взыскать с индивидуального предпринимателя компенсацию морального вреда и штраф. Судом первой инстанции дело рассмотрено в порядке заочного производства. Требования были удовлетворены частично.

По решению районного суда договор подряда расторгался, а ИП был обязан вернуть заказчице уплаченную ею сумму и выплатить компенсацию морального вреда и штраф, но в меньшем, чем просила истица, размере. Ответчик подал апелляционную жалобу. Когда дело дошло до вышестоящей инстанции, стороны вдруг решили договориться миром и заявили соответствующее ходатайство. В результате судебная коллегия по гражданским делам Орловского облсуда отменила заочное решение Северного райсуда, утвердив вместо него мировое соглашение, заключенное истцом и ответчиком.

ИА «Орелград»