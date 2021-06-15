Облсуд отказал в снисхождении серийному магазинному вору

Апелляционная инстанция оставила в силе вынесенный ранее приговор.

Как сообщает пресс-служба Железнодорожного районного суда города Орла, вступил в законную силу приговор в отношении местного жителя, признанного виновным в неоднократном хищении товаров из продовольственных магазинов. Произошло это после того, как областной суд в апелляционной инстанции оставил без удовлетворения жалобу адвоката осужденного. Защита и сам осужденный сочли приговор чересчур суровым.

Дело в том, что суд первой инстанции наказал его двумя годами лишения свободы с отбыванием срока в колонии-поселении. Вор же явно рассчитывал остаться на свободе. По крайней мере, его защитник в апелляционной жалобе просил приговор изменить и назначить наказание не связанное с лишением свободы.

Однако областная коллегия по уголовным делам сочла приговор справедливым и законным. Было указано, что мужчина, во-первых, совершил девять краж из продуктовых магазинов. Во-вторых, делал он это, уже будучи подвергнутым административному наказанию за мелкое хищение чужого имущества.

«Оснований для удовлетворения апелляционной жалобы и изменения приговора судом апелляционной инстанции установлено не было, — сообщила пресс-служба райсуда. — В настоящее время приговор вступил в законную силу и обращен к исполнению».

ИА «Орелград»