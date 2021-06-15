Облсуд отказал в снисхождении серийному магазинному вору

15.6.2021 | 14:59 Новости, Общество

Апелляционная инстанция оставила в силе вынесенный ранее приговор.

Как сообщает пресс-служба Железнодорожного районного суда города Орла, вступил в законную силу приговор в отношении местного жителя, признанного виновным в неоднократном хищении товаров из продовольственных магазинов. Произошло это после того, как областной суд в апелляционной инстанции оставил без удовлетворения жалобу адвоката осужденного. Защита и сам осужденный сочли приговор чересчур суровым.

Дело в том, что суд первой инстанции наказал его двумя годами лишения свободы с отбыванием срока в колонии-поселении. Вор же явно рассчитывал остаться на свободе. По крайней мере, его защитник в апелляционной жалобе просил приговор изменить и назначить наказание не связанное с лишением свободы.

Однако областная коллегия по уголовным делам сочла приговор справедливым и законным. Было указано, что мужчина, во-первых, совершил девять краж из продуктовых магазинов. Во-вторых, делал он это, уже будучи подвергнутым административному наказанию за мелкое хищение чужого имущества.

«Оснований для удовлетворения апелляционной жалобы и изменения приговора судом апелляционной инстанции установлено не было, — сообщила пресс-служба райсуда. — В настоящее время приговор вступил в законную силу и обращен к исполнению».

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2021 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования