Работникам сферы культуры в Орле платили за «особо важные задания»

На доплату отдельным работникам ушли сотни тысяч казенных рублей.

Как уже писал «Орелград», Контрольно-счетная палата города Орла обнародовала отчет о своей деятельности за 2020 год. Один из разделов этого объемного документа посвящен результатам проверки законности, эффективности и экономности расходования средств бюджета города, выделенных на содержание МКУ «Централизованная хозяйственная служба учреждений культуры города Орла». Аудиторы проверили бюджетные траты за весь 2019 год и частично за 2020-й.

Из отчета следует, что неправомерные расходы учреждения за проверенный период времени составили 949,6 тысячи рублей. Интересно, что 738,3 тысячи рублей из них были потрачены на выплату премий за выполнение особо важных заданий отдельным работникам МКУ. Что это были за особо важные задания, в отчете не уточняется. Вероятно, сами аудиторы не сумели установить, в чем заключалась особа важность таких заданий, поэтому премии были отнесены в категории неправомерно израсходованных средств.

Оставшаяся сумма, то есть более 200 тысяч рублей, неправомерно была потрачена на транспортное обслуживание городского управления культуры. Вскрытые в ходе проверки неэффективные расходы превысили 21,55 миллиона рублей. В КСП это объяснили «отсутствием обязанности учреждения оказывать услуги по техническому и хозяйственному обслуживанию бюджетных и автономных учреждений культуры на безвозмездной основе».

«Выявлено завышение штатной численности МКУ и необходимость ее оптимизации порядка 17 единиц, что приведет к ежегодной экономии средств бюджета города Орла в размере ориентировочно 2,996 миллиона рублей, — говорится в отчете КСП. — В нарушение трудового законодательства отдельные работники учреждения одновременно являлись сотрудниками в других учреждениях культуры по основному месту работы с наличием у них еще одной трудовой книжки».

Были установлены и другие нарушения и недостатки, в том числе законодательства о закупках товаров, работ и услуг.

ИА «Орелград»