В Орле отчитались о резком росте сбора налогов

Поступления выросли примерно на треть по сравнению с прошлым годом.

В городе Орле в текущем году наблюдается положительная динамика поступлений налогов и сборов. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФНС России. Согласно приведенной статистике, за пять месяцев 2021 года на территории областного центра в консолидированный бюджет РФ было собрано около 8,5 миллиарда рублей. Данный показатель на 30,9 процента превысил уровень аналогичного периода прошлого года, а общий объем поступлений вырос почти на 2 миллиарда рублей.

«Из всего объема поступлений за пять месяцев 2021 года в федеральный бюджет собрано более 2,6 миллиарда рублей, что составило 145,1 процента к уровню прошлого года, — отметили в региональном управлении ФНС. — Основной рост сложился по НДС, платежи которого возросли на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили более 2 миллиарда рублей».

В территориальный бюджет в Орле было собрано свыше 5,8 миллиарда рублей. Показатель аналогичного периода прошлого года превышен на 25,4 процента. В данном случае основным источником поступлений традиционно стал налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Платежи по нему за отчетный период времени превысили 2,4 миллиарда рублей и выросли на 8,7 проценту к уровню годичной давности.

«Платежи по налогу на прибыль возросли в 1,6 раза и составили более 1,7 миллиарда рублей, — добавили в УФНС. — Увеличились поступления по налогу на имущество организаций. Они составили 575,8 миллиона рублей, что выше аналогичного периода прошлого года на 5,2 процента. Поступления налога по упрощенной системе налогообложения возросли на 63 процента и составили 728,9 миллиона».

Что касается непосредственного городского бюджета, то в него поступило 804,9 миллиона рублей. Это означает, что городу осталось даже менее 10 процентов того, что было собрано на его территории. Тем не менее, позитивом можно считать то, что сборы в муниципальный бюджет выросли на 18 процентов по сравнению с прошлым годом. Основной рост поступлений также сложился по НДФЛ. Платежи по нему возросли на 9 процентов и составили 480,4 миллиона рублей.

ИА «Орелград»