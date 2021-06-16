Александр Муромский может возглавить «Зеленую рощу»

Сейчас региональный оператор управляется непосредственно учредителем — «Корпорацией развития Орловской области»

Бывший глава администрации Орла Александр Муромский может вскоре возглавить компанию «Зеленая роща» — регионального оператора по обращению с мусором. Об этом сообщили «Орловские новости» и «Орелтаймс» со ссылкой на собственные источники.

Муромский покинул мэрию Орла в сентябре 2020 года и после этого стал советником губернатора Орловской области Андрея Клычкова. По данным «Орелтаймс», 16 июня стало последним рабочим днем Муромского в этом статусе.

После отставки скандального москвича Александра Ворожбита «Зеленая роща» управляется непосредственно «Корпорацией развития Орловской области», которая является ее учредителем. Весной-летом 2020 года «Зеленая роща» оказалась в центре скандала, связанного с мусорным коллапсом в Орле и ряде районов региона. Клычков не замечал эту проблему несколько недель.

ИА «Орелград»