Александр Муромский может возглавить «Зеленую рощу»

16.6.2021 | 22:04 Новости, Политика

Сейчас региональный оператор управляется непосредственно учредителем — «Корпорацией развития Орловской области»

Бывший глава администрации Орла Александр Муромский может вскоре возглавить компанию «Зеленая роща» — регионального оператора по обращению с мусором. Об этом сообщили «Орловские новости» и «Орелтаймс» со ссылкой на собственные источники.

Муромский покинул мэрию Орла в сентябре 2020 года и после этого стал советником губернатора Орловской области Андрея Клычкова. По данным «Орелтаймс», 16 июня стало последним рабочим днем Муромского в этом статусе.

После отставки скандального москвича Александра Ворожбита «Зеленая роща» управляется непосредственно «Корпорацией развития Орловской области», которая является ее учредителем. Весной-летом 2020 года «Зеленая роща» оказалась в центре скандала, связанного с мусорным коллапсом в Орле и ряде районов региона. Клычков не замечал эту проблему несколько недель.

ИА «Орелград»

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