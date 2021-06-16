Осужден пытавшийся уйти от полицейской погони орловец

Мужчина пытался уладить дело миром, но полиция его не простила.

Вступил в законную силу обвинительный приговор Новосильского районного суда, вынесенный за совершение преступления против порядка управления. Как пояснили в пресс-службе этого суда, местный житель получил обвинения сразу по двум статьям УК РФ – он оскорбил представителя власти, а также применил к нему насилие. Совершил он это в начале апреля текущего года.

Согласно материалам дела, в тот день подсудимый ехал на автомобиле УАЗ. Наряд полиции попытался остановить его для проверки документов. Водитель проигнорировал требования сотрудников ГИБДД и решил скрыться. Погоня завершилась тем, что автомобиль нарушителя был остановлен.

Водителя пригласили пройти в служебный автомобиль полиции для составления административного материала. Отметим, что нарушитель был пьян. В машине ГИБДД он начал вести себя агрессивно, несколько раз пытался выйти из машины. Затем он ударил одного из сотрудников полиции кулаком в живот, поскольку тот мешал ему выйти из автомобиля.

Этим дело не закончилось. Чуть позже, когда машину нарушителя начали эвакуировать на штрафстоянку, он в грубой форме обругал и оскорбил еще одного сотрудника полиции. В пресс-службе райсуда отмечают, что при производстве по уголовному делу подсудимый попытался примириться с потерпевшими и загладить причиненный преступлениями вред.

«Однако сотрудники ГИБДД возражали против освобождения правонарушителя от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим, сославшись на характер преступлений, посягающих на порядок управления, и общественно опасные последствия, — пояснили в суде. — Приговором суда виновному назначено наказание в виде штрафа».

ИА «Орелград»