Перед встречей с Байденом Путин назначил судью в Орле

Кадровая перестановка произошла в Железнодорожном райсуде.

Указом президента России назначена заместитель председателя Железнодорожного районного суда города Орла. Как уточнили в пресс-службе Орловского облсуда, на шестилетний срок полномочий в этой должности утверждена Марина Перепелица. Указ президента был подписан 11 июня 2021 года, то есть за пять дней до встречи Владимира Путина с его американским коллегой Джо Байденом.

«До назначения на должность Марина Перепелица работала судьей Заводского районного суда города Орла», — добавили в пресс-службе Орловского областного суда.

Это уже второе заметное кадровое решение в судебных органах Орловской области за последнюю неделю. Так, 10 июня уже на местном уровне были избраны новый председатель квалификационной коллегии судей Орловской области и его заместители. Новый состав ККС ранее был избран тайным голосованием по отдельным спискам от судей областного суда, арбитражного суда, районных судов и мировых судей.

По сообщению пресс-службы облсуда, в результате председателем ККС стал судья Орловского областного суда Александр Самодумов, а его заместителями — судья облсуда Марина Корнева и судья арбитражного суда Юрий Полинога.

ИА «Орелград»